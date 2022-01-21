В аеропорту "Бориспіль" вшанували пам'ять загиблих за Донецький аеропорт [ Редактировать ]
Загиблих на донецькому летовищі українських бійців сьогодні вшановують в Україні. Заходи відбуваються в аеропортах. На честь героїв військові оркестри виконують музичні твори.
У Борисполі працює наша кореспондентка Тетяна Радченко. Таню, вітаю. Яка атмосфера на летовищі?
Міжнародний аеропорт Бориспіль. Тут сьогодні вшановують воїнів-кіборгів, які 7 років тому мужньо відстоювали аеропорт "Донецьк". Традиційно звучить військовий оркестр.
Володимир Дашковський, полковник, головний військовий диригент:
Люди стояли, люди тримались, але це було насправді…Хай буде від цього сьогодні легше матерям, нам трішки легше.
В аеропорту чимала кількість людей. Хтось чекає свого рейсу, а хтось - цілеспрямовано приїхав вшанувати українських воїнів-"кіборгів".
Наталія, пасажирка:
Це мужність, це сила наших хлопців, Донецьк, Луганщина, це наша територія… Хто там загинув - вічна пам'ять…
Ольга, пасажирка:
Дуже дякую, що пам'ятають. Люди віддали своє життя.
Бої за Донецький аеропорт тривали з вересня 2014 року до 22 січня 2015-го, загалом 242 дні.
Під час оборони летовища загинули щонайменше 100 українських військових. Число поранених оцінюють у майже пів тисячі армійців. Напередодні Міністр оборони України та Головнокомандувач Збройних Сил видали наказ, згідно з яким 20 січня встановили Днем вшанування захисників Донецького аеропорту.
Дякую, Таню. Наша Тетяна Радченко перебуває в аеропорту Бориспіль. Там сьогодні вшановують пам'ять загиблих за Донецький аеропорт.
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