Річниця оборони Донецького аеропорту: у Харкові відбулася музична акція на честь "кіборгів" [ Редактировать ]
Військовий оркестр грав сьогодні і в терміналі аеропорту Харкова. Серед численних слухачів були і курсанти Харківського університету Повітряних сил - майбутні пілоти. До слова, така музична акція на честь "кіборгів" вже стала традиційною. Цього дня виступи зведених оркестрів відбуваються в усіх міжнародних аеропортах країни.
Борис Рябуха, учасник оборони Донецького аеропорту:
Вже минуло сім років з подій січня 2015 року, одночасно трагічних і героїчних подій. Саме 20 січня війська АТО понесли найбільші втрати в Донецькому аеропорту. 21 січня почався вивід військ сил АТО з донецького аеропорту у зв'язку з реєстрацією об'єкту.
Костянтин Стрілецький, військовий диригент:
Цей день для мене означає, що наша армія, наші воїни, бездоганно захищають нашу Батьківщину. Як кажуть, зламався бетон, а наш дух не зламався.
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Сьогодні вшановують воїнів-кіборгів, які 7 років тому мужньо тримали оборону на Донецькому летовищі. Символічно лунає сигнал "Шана" Михайла Рябоконя, а також музичний твір "Мелодія" Мирослава Скорика.
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