Військовий оркестр грав сьогодні і в терміналі аеропорту Харкова. Серед численних слухачів були і курсанти Харківського університету Повітряних сил - майбутні пілоти. До слова, така музична акція на честь "кіборгів" вже стала традиційною. Цього дня виступи зведених оркестрів відбуваються в усіх міжнародних аеропортах країни.

Борис Рябуха, учасник оборони Донецького аеропорту:

Вже минуло сім років з подій січня 2015 року, одночасно трагічних і героїчних подій. Саме 20 січня війська АТО понесли найбільші втрати в Донецькому аеропорту. 21 січня почався вивід військ сил АТО з донецького аеропорту у зв'язку з реєстрацією об'єкту.

Костянтин Стрілецький, військовий диригент: