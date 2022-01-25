Після засідання РНБО президент звернувся до українців [ Редактировать ]
Зберігати спокій і витримку закликав українців президент. Напередодні увечері, після засідання РНБО, Володимир Зеленський записав звернення. У ньому запевнив, що ситуація під контролем - і в обороні, і в інших сферах.
Володимир Зеленський, президент України:
Все під контролем, причин для паніки немає. Першим питанням була, звісно, ситуація на сході. Ми працюємо для повної деескалації, готові до всього і робимо все, разом із нашими партнерами, а головне із нашими військовими. Вони нас захищають, а нам потрібно захищати їх. Бути спокійними й не кричати "все пропало". Те ж стосується й енергетики. Друге питання РНБО - ми спокійно пройдемо цей опалювальний сезон.
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