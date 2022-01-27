Зеленський дякував єврокомісару з питань сусідства і розширення за підтримку України [ Редактировать ]
За підтримку України і за єдність у цій підтримці Президент сьогодні дякував єврокомісару з питань сусідства і розширення. Володимир Зеленський зустрівся з Олівером Варгеї у Києві. Згадав про два мільярди євро, виділені, попри безпекові виклики, на інвестиційні проєкти в Україні.
Та про нещодавнє рішення дати більше мільярда євро на стабілізацію економіки в умовах зовнішньої загрози. Окремо президент зазначив, що країни ЄС, на відміну від деяких інших, зберігають спокій і не відкликають своїх дипломатів з України.
Володимир Зеленський, Президент України:
Для нас сьогодні така підтримка, про яку ми будемо говорити, про сьогоденну підтримку, про майбутню підтримку, вона дуже важлива. Також для нас важливо, що сьогодні Євросоюз не вдається до паніки, а всі дипломати - представники країн ЄС, тут. Хочу подякувати, всі залишаються в Україні показуючи, що вони дійсно є партнерами і друзями України у будь-яку хвилину.
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Привіталися президенти уклоном, рук не потискали - очевидно через карантин. Підіймаючись сходами, вони говорили, і було видно, що обоє - в доброму гуморі.
Про це сьогодні йшлося під час переговорів Володимира Зеленського з його азербайджанським колегою Ільхамом Алієвим.
Після засідання РНБО Володимир Зеленський записав звернення.
Президенты Украины и Польши Владимир Зеленский и Анджей Дуда проведут встречу
За його словами, технічне забезпечення - один із головних напрямків у концепції розвитку УДО.