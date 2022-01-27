За підтримку України і за єдність у цій підтримці Президент сьогодні дякував єврокомісару з питань сусідства і розширення. Володимир Зеленський зустрівся з Олівером Варгеї у Києві. Згадав про два мільярди євро, виділені, попри безпекові виклики, на інвестиційні проєкти в Україні.

Та про нещодавнє рішення дати більше мільярда євро на стабілізацію економіки в умовах зовнішньої загрози. Окремо президент зазначив, що країни ЄС, на відміну від деяких інших, зберігають спокій і не відкликають своїх дипломатів з України.

Володимир Зеленський, Президент України: