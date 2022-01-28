Про це заявив міністр закордонних справ Росії Сергій Лавров.

Росія запросила президента України на переговори. Володимира Зеленського готові прийняти в Москві, Сочі чи Санкт-Петербурзі. Але тільки для обговорення двосторонніх відносин.

Про це заявив міністр закордонних справ Росії Сергій Лавров. Раніше в Кремлі наголошували: Путін не спілкуватиметься із Зеленським з питань Донбасу.

Крим обговорювати готовий. Та лише співпрацю щодо півострова, а не його повернення під контроль Києва.