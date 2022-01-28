Росія запросила Володимира Зеленського на переговори [ Редактировать ]
Росія запросила президента України на переговори. Володимира Зеленського готові прийняти в Москві, Сочі чи Санкт-Петербурзі. Але тільки для обговорення двосторонніх відносин.
Про це заявив міністр закордонних справ Росії Сергій Лавров. Раніше в Кремлі наголошували: Путін не спілкуватиметься із Зеленським з питань Донбасу.
Крим обговорювати готовий. Та лише співпрацю щодо півострова, а не його повернення під контроль Києва.
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