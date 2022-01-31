33-летняя Рианна беременная первенцем (фото) [ Редактировать ]
33-летняя Рианна ждет малыша от своего бойфренда, рэпера A$AP Rocky. Об этом пишет издание People. Также в Сети появились кадры, где звезда предстала в положении.
На фото будущие родители выглядят счастливы. Певица позировала в джинсах и розовой куртке на голое тело, демонстрируя немалый животик, а ее любимый нежно целовал ее в голову. Фото сделано во время прогулки пары по Нью-Йорку.
Отметим, что слухи об отношениях артистов распространялись еще с 2013 года, когда A$AP Rocky выступил на концерте Рианны Diamonds World Tour. Впрочем, потом у певицы был серьезный роман с саудовским миллиардером Хассаном Джамилем. Звезда ушла от него в 2020 году после трех лет отношений.
Через несколько недель папарацци застукали Рири и A$AP Rocky вместе на благотворительном концерте в Нью-Йорке, а затем – на отдыхе в Барбадосе.
В мае в 2021 году A$AP Rocky официально подтвердил отношения с Рианной. Артист назвал ее любовью всей его жизни.
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