33-летняя Рианна ждет малыша от своего бойфренда, рэпера A$AP Rocky. Об этом пишет издание People. Также в Сети появились кадры, где звезда предстала в положении.

На фото будущие родители выглядят счастливы. Певица позировала в джинсах и розовой куртке на голое тело, демонстрируя немалый животик, а ее любимый нежно целовал ее в голову. Фото сделано во время прогулки пары по Нью-Йорку.

Отметим, что слухи об отношениях артистов распространялись еще с 2013 года, когда A$AP Rocky выступил на концерте Рианны Diamonds World Tour. Впрочем, потом у певицы был серьезный роман с саудовским миллиардером Хассаном Джамилем. Звезда ушла от него в 2020 году после трех лет отношений.

Через несколько недель папарацци застукали Рири и A$AP Rocky вместе на благотворительном концерте в Нью-Йорке, а затем – на отдыхе в Барбадосе.

В мае в 2021 году A$AP Rocky официально подтвердил отношения с Рианной. Артист назвал ее любовью всей его жизни.

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