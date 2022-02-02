У Польщі схвалили військову допомогу для України [ Редактировать ]
У Польщі схвалили військову допомогу для України. Відповідне рішення ухвалив уряд країни. Київ отримає від Варшави протиракетні комплекси, амуніцію та боєприпаси. Також, за словами польського міністра оборони, Україні нададуть найсучасніше польське обладнання. Зокрема, зенітно-ракетні комплекси "Перун". Вони призначені для ураження літаків, гелікоптерів та безпілотників.
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Боєприпаси, пересувні зенітно-ракетні комплекси й дрони різного типу. Таку військову допомогу готова надати Україні для зміцнення обороноздатності Польща. Про це в Києві під час зустрічі з очільником українського уряду Денисом Шмигалем заявив польський прем'єр Матеуш Моравецький.
Загалом станом на сьогодні Україна отримала приблизно 500 тонн оборонної амуніції від США.
Вона зазначила в інтерв'ю місцевому виданню, що не має заперечень проти надання Україні військового обладнання, адже вбачає в нинішній ситуації серйозну загрозу для Європи.
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