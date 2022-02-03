На территории Украины 1,1 тысяча представительниц прекрасного пола изъявили желание встать на воинский учет. Об этом сообщает пресс-служба командования Сухопутных войск ВСУ.

Таким образом, согласно перечню специальностей и/или профессий, связанных с соответствующими военно-учетными специальностями, после получения которых женщины берутся на воинский учет военнообязанных.

По результатам рассмотрения сообщаю, что по состоянию на 24.01.2022 в районных (городских) территориальных центрах комплектования и социальной поддержки согласно перечню специальностей и/или профессий, связанных с соответствующими военно-учетными специальностями, после получения которых женщины берутся на воинский учет военнообязанных, утвержденному приказом Министерства обороны Украины от 11.10.2021 № 313, для постановки на воинский учет обратились 1096 женщин.

Отмечается, что в то же время в Сухопутных войсках отказались назвать количество женщин, поставленных на военный учет, так как эти сведения имеют гриф "Секретно".

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