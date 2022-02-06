В Киеве мужчина бросил молоток в стекло Верховной Рады Украины. Об этом сообщает пресс-служба Национальной полиции в столице.

Согласно данным правоохранителей, 27-летний львовянин заранее подготовил инструмент для повреждения окна – молоток и бросил его в окно. Мужчина пытался скрыться, но правоохранители остановили нарушителя.

Сегодня во время несения службы на прилегающей к Верховной Раде Украины территории полицейские полка полиции особого назначения №2 задержали мужчину, который повредил окно админздания. Для документирования на место прибыла следственно-оперативная группа Печерского управления полиции.

Отмечается, что все сведения по факту правонарушения были внесены в Единый реестр досудебных расследований по статье о хулиганстве (ч.1 ст.296 УК Украины). В настоящее время с задержанным общаются следователи.

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