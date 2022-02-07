86 тонн боєприпасів США доправили в Україну черговим літаком [ Редактировать ]
У Борисполі приземлився черговий американський літак з військовою допомогою. Доправив 86 тонн боєприпасів. Як повідомляє посольство США в Україні, це вже восьмий борт з безпековою поміччю від Сполучених Штатів. У дипмісії підкреслили, що Вашингтон стоїть пліч-о-пліч з Україною, доки та захищає свій суверенітет та територіальну цілісність. Вже надали 650 тонн боєприпасів. І обіцяли надіслати ще.
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Як повідомляє посольство США в Україні, це вже восьмий борт з безпековою поміччю від Сполучених Штатів.
Цього разу партнери передали нашому війську 85 тонн боєприпасів для гранатометів.
Загалом станом на сьогодні Україна отримала приблизно 500 тонн оборонної амуніції від США.
Україна запросила у Заходу - великомасштабне постачання зброї для захисту від можливого нападу Росії. Звернулася і до Німеччини. Та Берлін - Києву у зброї відмовив, натомість надішле - п'ять тисяч шоломів...
За його словами, у четвертому транші від Сполучених Штатів передбачені й оборонні, і наступальні засоби. У попередньому - були три сотні протитанкових ракетних комплексів "Джавелін".