У Борисполі приземлився черговий американський літак з військовою допомогою. Доправив 86 тонн боєприпасів. Як повідомляє посольство США в Україні, це вже восьмий борт з безпековою поміччю від Сполучених Штатів. У дипмісії підкреслили, що Вашингтон стоїть пліч-о-пліч з Україною, доки та захищає свій суверенітет та територіальну цілісність. Вже надали 650 тонн боєприпасів. І обіцяли надіслати ще.