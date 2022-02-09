В приложении "Дія" сгенерировать справку о несудимости можно только на русском языке [ Редактировать ]
Источник: Министерство цифровой трансформации
Сгенерировать справку о несудимости в приложении электронного сервиса государственных услуг "Дія" можно только на русском языке. На это обратил внимание один из пользователей.
В "Дія" объяснили, что это связано с особенностями учета таких сведений.
Накопление сведений в персонально-справочном учете началось еще в советское время, когда процессуальные документы составлялись преимущественно на русском языке, и соответственно, учредительные данные лица, в частности фамилия, имя, отчество вносились на русскоми.
Разработчики приложения добавили, что учет сведений о личности в персонально-справочном учете велся на русском и в соответствии с положениями некоторых международных договоров, в частности, Соглашения об обмене информацией в сфере борьбы с преступностью от 2009 года.
С 2015 года Украина вышла из этого соглашения, однако значительный объем данных в персонально-справочном учете уже накоплен на русском языке.
Кроме того, подавляющая часть граждан Украины пользуется паспортами гражданина в форме паспортной книжечки образца 1994 года, в которых фамилия, имя, отчество указаны как на украинском, так и русском языках. Таким образом, указание в запросе на получение справки обязательных данных - фамилии, имени, отчества заявителя на русском языке необходимо для более точной идентификации физического лица в персонально-справочном учете, что, в свою очередь, позволяет предотвращать распространение неточной или ложной информации.
Напомним, что в "Дія" теперь можно не только сгенерировать справку о несудимости, но и изменить прописку, получить удостоверение ветерана боевых действий и "поделиться" техническим паспортом на автомобиль.
Напомним, что "Подробности" опубликовали аналитический материал о новых функциях в приложении "Дія".
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