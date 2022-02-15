Українська влада не передбачає широкомасштабного наступу з боку Росії найближчими днями. Таке після наради з головами фракцій заявив секретар Ради нацбезпеки та оборони Олексій Данілов. Засідання провели за зачиненими дверима і в розширеному форматі. Також Данілов наголосив, закривати повітряний простір Україна не збирається.

Олексій Данілов, секретар РНБО:

Ми не вбачаємо, що широкомасштабний наступ Російської Федерації може статися чи то 16, чи то 17 числа, ми цього не вбачаємо, ми цього не бачимо. Чи є загроза з боку Російської Федерації, ви знаєте нашу позицію, вони для нас є постійно до того часу, поки вони засягають на наші території, але я хочу вас запевнити, що наша армія, наші війська, наш сектор оборони готов до будь-яких викликів, які в нас на сьогоднішній день є.