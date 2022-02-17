Росія відповіла США щодо "гарантій безпеки" [ Редактировать ]
Росія відповіла США щодо "гарантій безпеки". Міністерство закордонних справ РФ у 10-сторінковому документі заявило, що США, мовляв, "перекрутили" пропозиції Росії в бік створення переваг для Вашингтона та його союзників, проігнорували пакетний характер пропозицій, обравши зручні для себе теми. Також у документі йдеться про неприйнятність вимог вивести війська з певних районів у Росії. Але натомість Кремль наполягає на виведенні всіх сил та озброєнь США з Центральної та Східної Європи та країн Балтії...
Крім того, Москва вдалася до дипломатичного демаршу - виставила заступника посла США у РФ Барта Гормана. В американському посольстві зазначили, що Горман мав чинну візу, та запевнили - це крок до ескалації й без відповіді він не залишиться.
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Байден заявив - і це вже максимально серйозно (адже це публічна, особиста обіцянка глави держави), якою буде ціна вторгнення для Росії. Мовляв, це будуть дії, на які Штати не наважилися у дві тисячі чотирнадцятому, після подій на Донбасі та в Криму.
Вашингтон, цитую, "має безліч інструментів, які зможе використати проти іноземних компаній". Зокрема, й китайських.
Формально його скликала Росія, щоб обговорити - як там кажуть - "невиконання Мінських угод". Проте США та ЄС, імовірно, використають цей шанс, щоб поговорити зовсім про інше.
Чергову дату ймовірного російського нападу назвало американське видання "Politico". Військовий аналітик Майкл Кофман, якого цитує ресурс, вважає, що ескалації слід чекати 20 лютого і в подальші дні.
Сюди прямують додаткові російські броньовані машини, вертольоти та польові шпиталі. В адміністрації Байдена повідомляють, що Росія збільшила кількість армійців довкола України ще на сім тисяч.
Президент Украины Владимир Зеленский ввел в действие решение Совета национальной безопасности и обороны Украины "О Стратегии обеспечения государственной безопасности". Угрозой госбезопасности в документе указана Россия. Целью стратегии является выявление и предотвращение внешних и внутренних угроз госбезопасности Украины