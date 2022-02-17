Росія відповіла США щодо "гарантій безпеки". Міністерство закордонних справ РФ у 10-сторінковому документі заявило, що США, мовляв, "перекрутили" пропозиції Росії в бік створення переваг для Вашингтона та його союзників, проігнорували пакетний характер пропозицій, обравши зручні для себе теми. Також у документі йдеться про неприйнятність вимог вивести війська з певних районів у Росії. Але натомість Кремль наполягає на виведенні всіх сил та озброєнь США з Центральної та Східної Європи та країн Балтії...

Крім того, Москва вдалася до дипломатичного демаршу - виставила заступника посла США у РФ Барта Гормана. В американському посольстві зазначили, що Горман мав чинну візу, та запевнили - це крок до ескалації й без відповіді він не залишиться.