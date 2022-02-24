На западной Украины бомбят аэропорты - МВД [ Редактировать ]
Оперативная обстановка в западных областях Украины по данным МВД Украины:
- Враг нанес удары по западным областям Украины, а именно аэропорт Ивано-Франковска уничтожается ракетными комплексами.
- Кроме того, враг нанес удар по аэропорту города Луцк.
- В городе Львов раздаются сирены, людей эвакуируют в укрытие.
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В межах Луганської, Харківської, Сумської, Чернігівської й Житомирської областей. Росіяни атакують не лише зі своєї території, а й з території Білорусі. Застосовують системи "Град", артилерію, важку техніку і навіть стрілецьку зброю, - повідомляють у Держприкордонслужбі.
Є інформація, що горить аеропорт в Івано-Франківську. Також був вибух на військовому аеродромі у Херсоні.
Час діяти - просто зараз. Таке повідомлення залишив міністр закордонних справ України у Твіттері.
Найбільше потерпає місто Щастя - там ворожа артилерія повністю вивела з ладу Луганську ТЕС. Наслідки нальоту катастрофічні - місто залишилося без тепла, води й частково електрики.
Український дипломат наголосив - Росія є агресором, однак, цитую, "ще залишається можливість, що дипломатія врятує світ". Також Кулеба заявив про потребу в новому переговорному форматі.