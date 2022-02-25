В пятницу, 25 февраля, президент Владимир Зеленский назначил Юрия Лебедя командующим Национальной гвардией Украины. Соответствующий указ обнародован на сайте президента.

Назначить Лебедя Юрия Анатольевича командующим Национальной гвардии Украины.

Юрий Лебедь был заместителем командующего Нацгвардией, он занял эту должность в июне 2019 года. Весной 2014 года Нацгвардия сообщала, что его похитила "группа неизвестных".

Через несколько дней его освободили. Тогда Лебедь занимал должность временно исполняющего обязанности начальника управления восточного оперативно-территориального объединения Нацгвардии и находился в звании полковника.