Финляндия выделила Украине 50 млн долларов помощи [ Редактировать ]
Президент Украины Владимир Зеленский пообщался с президентом Финляндии Саули Ниинисте по противодействию агрессору и поблагодарил за выделение 50 млн долларов помощи.
Об этом глава украинского государства сообщил в Twitter.
"Поинформировал о нашей защите, коварном обстреле Киева. Благодарен финляндским партнерам за выделение 50 млн долларов помощи. Это действенный вклад в антивоенную коалицию. Работаем дальше. Должны ужесточать санкции. Увеличивать оборонную поддержку Украины", - отметил Зеленский.
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