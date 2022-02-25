Сумы остаются под контролем украинских сил - ОГА [ Редактировать ]
Сумы держат оборону, пограничный областной центр находится под контролем украинских сил. Об этом сообщил председатель Сумской ОГА Дмитрий Живицкий.
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