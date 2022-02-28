Швейцария присоединяется к санкциям против России [ Редактировать ]
Президент Швейцарии заявил, что страна введет против России все санкции, которые ввел Евросоюз. В санкционном списке ЕС - президент РФ Владимир Путин, премьер-министр Мишустин и глава МИД Лавров.
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