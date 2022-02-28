На Сумы наступает вражеская техника - глава ОГА [ Редактировать ]
В Сумы со всех сторон идет вражеская техника. Об этом сообщил глава Сумской ОГА Дмитрий Живицкий.
Со стороны Харьковской и Роменской в город следует вражеская техника! Есть угроза уличных боев! Будьте в безопасном месте дома, подальше от окон!
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