Українські оператори об'єднались і запускають національний роумінг [ Редактировать ]
Тепер можна перемикатися на мережу інших українських операторів, якщо своя мережа тимчасово не доступна.
Про це повідомила прессекретарка Vodafone Вікторія Павловська.
"Об'єднались і запускаємо національний роумінг. Можна перемикатися на мережу інших українських операторів, якщо своя мережа тимчасово не доступна. Можна буде дзвонити й відправляти SMS. Те, що роблять сьогодні українські оператори, не робила ще жодна країна в умовах бойових дій", – йдеться в повідомленні.
Зазначається, що запуск почнуть поступово із зони бойових дій, далі географія послуги розшириться на всю Україну.
Як під'єднатися. Інструкція:
1. Відключити автовибір мережі. Android: Налаштування – Мобільна мережа (чи Підключення) – Оператор. iOS: Параметри – Стільникові дані – Вибір мережі.
2. Знайти й вибрати доступну мережу: Vodafone UA, UA-KYIVSTAR чи LIFECELL.
3. Якщо зареєструватися не вдалося, спробувати ще раз або вибрати іншу мережу.
4. Перевірити можливість проходження дзвінка, SMS.
Якщо не вдалося під'єднатися до мережі іншого оператора, слід спробувати перезавантажити телефон і повторити.
Наголошується, що потрібно раз на день намагатися повернутися (приєднатися) до мережі свого оператора. Вручну або увімкнувши автовибір мережі.
по теме
Сейчас непростое время и важно всегда оставаться на связи с родными и близкими. Украинские мобильные операторы идут навстречу пользователям и предлагают бесплатные минуты и гигабайты. Обь этом сообщает "Информатор Деньги"
Правительство Украины приняло решение уменьшить стоимость газа для тепловых электростанций до 7 гривен за кубический метр
Российский миллиардер Олег Дерипаска выступил за прекращение военных действий на Украине. По его словам, точка невозврата уже пройдена
Делегации Украины и России начали третий раунд переговоров в Беловежской пуще в Беларуси. Перед их началом член украинской переговорной группы, советник главы офиса президента Украины Михаил Подоляк записал видеообращение
Европейский Союз в течение нескольких дней должен рассмотреть заявку Украины на вступление
Противник продолжает наступательную операцию против Украины, сосредотачивая основные усилия на окружении Киева, Харькова, Чернигова, Сум, Мариуполя и Николаева. Не оставляет попыток выйти на административные границы Луганской и Донецкой областей