Страны Балтии заключили соглашение об отсоединении от российской электросети [ Редактировать ]
Отключение от сети БРЭЛЛ, соединяющей Латвию, Литву и Эстонию с Белоруссией и Россией, ранее было запланировано на 2025 год.
"Хотя до 2025 года тянуть не стоит, можно сделать раньше", - заявила парламентский секретарь Минэкономики Латвии Илзе Индриксон.
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