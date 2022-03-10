В ходе торгов на Московской бирже доллар и евро обновили исторические максимумы и поднялись до отметок 121,52 рубля и 132,31 рубля соответственно. Об этом сообщает "Интерфакс".

Это новые исторические максимумы, предыдущие рекорды были установлены вчера, 9 марта.

Вчера Центробанк РФ повысил официальные курсы доллара и евро более чем на 10 рублей. Банк России установил на 10 марта официальный курс евро 126,4 руб., курс доллара - 116 руб.

Российский рубль продолжает дешеветь на фоне вторжения России в Украину и санкций Запада, которые за этим последовали. В частности, заморожены активы Банка России, а также введены ограничения в отношении ряда крупных банков. Центробанк РФ предписал взимать с россиян комиссию от 30% при покупке долларов и евро на бирже, а также приостановил переводы за рубеж для иностранцев.