В России курсы доллара и евро обновили исторические максимумы [ Редактировать ]
В ходе торгов на Московской бирже доллар и евро обновили исторические максимумы и поднялись до отметок 121,52 рубля и 132,31 рубля соответственно. Об этом сообщает "Интерфакс".
Это новые исторические максимумы, предыдущие рекорды были установлены вчера, 9 марта.
Вчера Центробанк РФ повысил официальные курсы доллара и евро более чем на 10 рублей. Банк России установил на 10 марта официальный курс евро 126,4 руб., курс доллара - 116 руб.
Российский рубль продолжает дешеветь на фоне вторжения России в Украину и санкций Запада, которые за этим последовали. В частности, заморожены активы Банка России, а также введены ограничения в отношении ряда крупных банков. Центробанк РФ предписал взимать с россиян комиссию от 30% при покупке долларов и евро на бирже, а также приостановил переводы за рубеж для иностранцев.
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