Украинская армия уничтожила российской техники на 5 миллиардов долларов [ Редактировать ]
Украинские войска за 16 дней уничтожили 2593 единицы вражеской техники, которая оценивается в 5 млрд долларов. Такую оценку дает "Forbes Украина".
Среди этой техники:
- 58 самолетов,
- 83 вертолета,
- 363 танка,
- 1205 боевых бронированных машин (ББМ).
К тому же 47% общих потерь пришлось на самолеты и вертолеты, 29% - на танки, 14% - на боевые бронированные машины.
Также разрушенные танки стоили России 1,5 млрд долл, а ББМ - 0,7 млрд долл., самолеты и вертолеты вместе - 2,4 млрд долл.
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