Украинские войска за 16 дней уничтожили 2593 единицы вражеской техники, которая оценивается в 5 млрд долларов. Такую оценку дает "Forbes Украина".

Среди этой техники:

58 самолетов,

83 вертолета,

363 танка,

1205 боевых бронированных машин (ББМ).

К тому же 47% общих потерь пришлось на самолеты и вертолеты, 29% - на танки, 14% - на боевые бронированные машины.

Также разрушенные танки стоили России 1,5 млрд долл, а ББМ - 0,7 млрд долл., самолеты и вертолеты вместе - 2,4 млрд долл.