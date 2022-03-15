Убытки от действий российских оккупантов в Украине составляют по меньшей мере треть ежегодного ВВП страны. По предварительным данным, это не менее 500 млрд долларов.

Об этом сообщает министр финансов Сергей Марченко.

По его словам, на 10 областей, где сейчас идут боевые действия, приходится половина ВВП Украины. Одни из важнейших точек - это Харьков, Киев и Мариуполь

"Многие логистические цепочки полностью разорваны, многие предприятия уничтожены физически, некоторые не могут работать в режиме войны, многие работники просто уехали. Министерство экономики считало, что потери составят от трети до половины ВВП. По другой оценке, речь идет о 500 млрд долларов. Точно можно будет посчитать только после войны", - заявил Марченко.

Кроме того, он добавил, что резко снизились доходы бюджета из-за бездействия таможни.

"На таможне мы собираем от силы 15% поступлений мирного времени. Несмотря на то, что Одесса не оккупирована, одесская таможня не функционирует. А она приносила до 20% поступлений. Киевская таможня тоже остановилась, функционирует только западное направление", - отметил министр.