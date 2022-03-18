Нидерланды заморозили активы россии на сумму 200 млн евро [ Редактировать ]
Правительство Нидерландов заморозило российские активы на сумму более 200 млн евро из-за санкций, введенных из-за войны, которую рф развернула против Украины.
Как рассказал глава нидерландского Центробанка Клаас Кнот, такой объем активов был заморожен с момента начала войны – 24 февраля.
"Я полагаю, что эта цифра будет расти и дальше", – заявил Кнот, передает Reuters.
российские банки, которые попали под санкции, предупредили своих клиентов о скором блокировании иностранных ценных бумаг. Раньше банки предлагали своим клиентам с их помощью приобретать бумаги в качестве инвестиций. А теперь те, кто не успеет их продать, с 25 марта окажется ни с чем.
Так, как сообщает на своем сайте Совкомбанк, после 25 марта бумаги будут заблокированы. Вывод из-под блокировки станет возможен только со снятием санкций.
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