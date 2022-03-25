ВСУ откинули оккупантов на 35 км к востоку от Киева - британская разведка [ Редактировать ]
Контратаки позволили ВСУ деоккупировать города и занять оборонительные позиции в радиусе до 35 км к востоку от Киева. Об этом сообщает разведка Великобритании.
Украинская армия, вероятно, продолжат попытки оттеснить российские войска по северо-западному направлению от Киева к аэродрому Гостомель.
На юге Украины российские силы все еще пытаются обойти Николаев, стремясь двигаться на запад в сторону Одессы, но их продвижение замедляется из-за проблем с логистикой и сопротивления Украины.
по теме
На Восточном направлении группировка Объединенных сил проводит оборонную операцию в Донецком, Слобожанском и части Таврического операционного района. Идет круговая оборона Мариуполя. На Северном и Западном направлениях продолжается ведение оборонной операции в Полесском, Волынском и Северском операционных районах
Украинская армия удерживает оборону Чернигова и сдерживает продвижение противника в направлении Киева. Об этом сообщает Генштаб ВСУ в оперативной сводке на 6:00
Украинские военные получили 51 тысячу бронежилетов 4-го класса защиты по стандартам НАТО. Об этом сообщил министр обороны Украины Алексей Резников
В Москве, вероятно, отказались от захвата Киева и перешли к "Плану Б" - удержанию уже занятых позиций. Это означает, что столкновения и обстрелы украрнских городов могут продолжаться еще недели и месяцы
Во время очередной попытки наступления на Киев, российские оккупанты потеряли сводный отряд 6-го танкового полка. Благодаря активным действиям подразделений Вооруженных Сил Украины в отдельных направлениях в Броварском районе подразделения противника остаются отрезанными от поставки топлива и продовольствия