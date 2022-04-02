"Путін підпалив Україну, а Європа питає, чи достатньо в неї вогнегасника": Моравецький розкритикував ЄС [ Редагувати ]
Прем'єр-міністр Польщі Матеуш Моравецький, який заявив, що нинішні санкції не завдають серйозного удару по росії, розкритикував європейські країни, які не наважуються на жорсткіші санкції проти країни-агресора.
Щодня сотні тисяч українців прокидаються від страху, що їх бомбардують російські літаки. А Європа тим часом грає в рулетку: спочатку оголошує жорсткіші санкції, а через день каже: давайте не перегинати. Путін підпалив усю Україну, а Європа ставить питання, чи достатньо в неї вогнегасника.
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Премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий, вице-премьер Ярослав Качиньский, а также премьер Чехии Петр Фиала и премьер Словении Янез Янша 15 марта посетят Киев для встречи с президентом Украины Владимиром Зеленским. Их делегация уже пересекла украинскую границу на поезде, сообщил журналистам глава канцелярии премьер-министра Польши Михал Дворчик
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