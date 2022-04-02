Прем'єр-міністр Польщі Матеуш Моравецький, який заявив, що нинішні санкції не завдають серйозного удару по росії, розкритикував європейські країни, які не наважуються на жорсткіші санкції проти країни-агресора.

Щодня сотні тисяч українців прокидаються від страху, що їх бомбардують російські літаки. А Європа тим часом грає в рулетку: спочатку оголошує жорсткіші санкції, а через день каже: давайте не перегинати. Путін підпалив усю Україну, а Європа ставить питання, чи достатньо в неї вогнегасника.