Львівські десантники в одному з районів бойових дій розбили російські війська. Українські бійці звільнили кілька населених пунктів.

Про це повідомляє Командування десантно-штурмових військ ВСУ.

Нещодавно, підрозділами 80-ї окремої десантно-штурмової бригади ДШВ ЗС України була проведена блискуча операція зі знищення сил підрозділів ЗС російської федерації. Зазначимо, що діяли львівські десантники дуже успішно. Зокрема, були завчасно проведені необхідні заходи для виявлення та придушення вогнем вогневих засобів та інших важливих об'єктів противника. Після цього штурмовими підрозділами були проведені наступальні дії.

Відзначається, що в результаті окупанти були деморалізовані, тому почали відступати. В результаті українські військові звільнили від російських військ кілька населених пунктів.