На сході України ЗСУ знищили 60 окупантів [ Редагувати ]
На сході України українські військовослужбовці за добу знищили 60 окупантів. Про це повідомляє Оперативно-тактичне угруповання "Схід".
У неділю, 17 квітня, українські захисники відбили 5 ворожих атак. Наші воїни знищили:
- особового складу - 60;
- 1 танк;
- 2 БМП;
- 2 МТЛБ;
- 3 артилерійські системи;
- 3 АТ;
- 1 вертоліт.
За даними Генштабу, на Донецькому і Таврійському напрямках ворог активізував бойові дії. Продовжує ракетно-бомбові удари по місту Маріуполю, зокрема й із застосуванням стратегічних бомбардувальників Ту-22М3. Окупанти намагалися здійснювати штурмові дії в районі морського порту та заводу "Азовсталь".
Нагадаємо, що на Харківщині ЗСУ перейшли в контратаку й звільнили кілька селищ.
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