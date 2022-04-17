На сході України українські військовослужбовці за добу знищили 60 окупантів. Про це повідомляє Оперативно-тактичне угруповання "Схід".

У неділю, 17 квітня, українські захисники відбили 5 ворожих атак. Наші воїни знищили:

особового складу - 60;

1 танк;

2 БМП;

2 МТЛБ;

3 артилерійські системи;

3 АТ;

1 вертоліт.

За даними Генштабу, на Донецькому і Таврійському напрямках ворог активізував бойові дії. Продовжує ракетно-бомбові удари по місту Маріуполю, зокрема й із застосуванням стратегічних бомбардувальників Ту-22М3. Окупанти намагалися здійснювати штурмові дії в районі морського порту та заводу "Азовсталь".

Нагадаємо, що на Харківщині ЗСУ перейшли в контратаку й звільнили кілька селищ.