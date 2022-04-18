Україна за тиждень домовилася про 500 млн доларів міжнародної допомоги - Шмигаль [ Редагувати ]
Джерело: РБК-Украина
Україна минулого тижня домовилася про отримання допомоги на 500 млн доларів. Канада надасть 500 млн доларів, Японія - 100 млн доларів.
Про це сказав прем'єр-міністр Денис Шмигаль.
"Минулого тижня домовилися про отримання 500 млн доларів від міжнародних партнерів. 400 млн доларів від Канади та 100 млн доларів від Японії", - сказав він.
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