Українці отримують право перебувати у США через "гуманітарний пароль" [ Редагувати ]
У пошуках прихистку. Українці, які вимушені залишити свої домівки через війну, просять статус біженця у Сполучених штатах. Уже не один тиждень сотні людей чекають у стихійному наметовому таборі на кордоні США і Мексики. І щасливчиків - тих, хто отримав право на в'їзд, так званий "гуманітарний пароль", - і досі небагато. Про долі тих, хто просить захисту в Америці, розкаже Дмитро Анопченко.
Вони так чекали цього моменту, щоб нарешті побачитися й обійнятися…
Цей табір біженців - на самій межі Сполучених штатів із Мексикою, але - вже на американській території, у штаті Каліфорнія. Тут можуть перебувати лише ті, хто вже має статус біженця, або - отримав дозвіл, щоб законно опинитися на території США. Для дітей тут є іграшки - принесли волонтери. У наметах можна отримати воду та нехитру їжу: здебільшого бутерброди та фрукти. Аліна Пахомова - яка ніяк не може змиритися, що вона тепер - біженка, - перед тим, як потрапити сюди, пережила так багато...
Ми добиралися до Америки вісім днів, їхали через всю Європу. І це були неймовірно складні дні - тому що спати мені з дітьми доводилося в аеропортах.
Родин із дітьми в цьому таборі зараз багато. На щастя, американська влада саме для них робить пріоритет - коли дає "гуманітарний пароль". Набагато легше тим, у кого в Америці вже є родичі (нехай навіть дальні), але чимало людей їхали - не маючи у штатах не то що рідні - а й навіть друзів чи взагалі знайомих. Пані Надії пощастило більше - у неї в штатах дочка.
Пані Надія:
Мої почуття такі різні - і щастя, що дісталася Штатів, і водночас наче камінь в душі.
Дочка:
Всі, хто мене знає, хвилювалися і за маму, молилися за неї. Бо вона в такому стресі!
Дається в знаки ще і мовний бар'єр. Щоб хоча б через нього люди не нервували, на кордоні - причому з обох його боків, і у Штатах, і в Мексиці - чергують волонтери. Павло Севастьянов - один з них.
У нас група волонтерів в мексиканській Тіхуані, а інша - тут. Довелося так зробити - бо чимало українців прилітають до аеропорту Тіхуани.
В Мексиці - справжнє пекло. Тут можливості потрапити до штатів чекають сотні тисяч людей з усієї Латинської Америки. Діти й дорослі тижнями сплять просто неба, багато хто не має жодних документів - втратив їх, або просто викинув, придумавши собі нову долю і нову історію, через яку і хочуть отримати притулок у Штатах…
Українці розбили з мексиканського боку кордону окремий табір. Щоб бути зі своїми. Є ті, хто тут вже скоро місяць, потрапити до штатів непросто, навіть попри оголошену адміністрацією Байдена готовність прийняти біженців з України. Міграційна система забюрократизована, то ж кількість тих, хто на цьому пропускному пункті отримав всі папери та зміг в'їхати до штатів - поки обчислюється десятками, навіть не сотнями. Сподіваються, що далі все буде швидше і простіше. А ще - вірять, що у Штатах вони не назавжди. Що війна закінчиться - і можна буде повернутися.
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