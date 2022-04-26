Окупанти розпочали наступ на Кривий Ріг - Арестович (відео) [ Редагувати ]
Окупанти розпочали наступ на Кривий Ріг. Про це повідомив радник голови Офісу президент Олексій Арестович і назвав це "дивним".
За словами очільника військової адміністрації Кривого Рогу Олександра Вілкула, окупанти кілька разів намагалися переходити в атаку на лінії зіткнення, що проходить посеред Херсонщини, але зазнали втрат.
Сьогодні обстріляно наші території в районі Зеленодольської громади, міст Новопавлівка, Нововоронцовка, Трудолюбівка, Князівка - жертв немає.
Тим часом повідомляється, що з окупованого Криму на північ у бік Херсонщини рухаються колони російської військової техніки.
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