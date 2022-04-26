Зустрічаються у Німеччині на запрошення американців. На базі повітряних сил США Рамштайн, що на заході Німеччини, почалося засідання щодо військової допомоги Україні. Хто бере участь у заході і коли буде відомо про його результати - Тетяна Логунова розкаже.

Рамштайн - американська авіабаза на території Німеччини - сьогодні приймає гостей. Зустрітися та обговорити війну в Україні, військову допомогу нашій державі та безпекову ситуацію в Європі і світі загалом військових та політиків запросили американці. Відомо, що взяти участь у заході погодилися представники 30 країн. Більшість - на рівні міністрів оборони. Є у списку гостей і генсек НАТО Єнс Столтенберг.

Саме тому, величезну територію бази, а це фактично місто в місті, яку і так посилено охороняють, сьогодні взято під спеціальний контроль. Одним із перших на базу Рамштайн прибув міністр оборони США Ллойд Остін. Прилетів з Києва, де напередодні разом з держсекретарем Блінкеном зустрічався з українським президентом Зеленським.

Ллойд Остін, міністр оборони США:

Перший крок до перемоги - це віра в те, що ви можете перемогти. Ми віримо в те, що українці можуть перемогти, якщо в них буде належне обладнання, належна підтримка. Ми будемо робити все, що в наших силах, аби це забезпечити.

Щодо порядку денного. Зустріч почалася десь о-пів на одинадцяту за київським часом і триватиме до 6-7 вечора. За результатами плануються дві прес-конференції - міністра оборони США та генсека НАТО. Вони і повідомлять, про яку конкретну допомогу Україні вдалося домовитися. Якщо, звісно, розкривати цю інформацію дозволять конфіденційність та міркування безпеки.