Німецька опозиція хоче винести на розгляд парламенту питання про поставки важкої зброї Україні: чим це загрожує Шольцу [ Редагувати ]
Важкий тиждень для Олафа Шольца. Німецька опозиція хоче винести на розгляд парламенту питання про поставки важкої зброї Україні. Чим це голосування загрожує канцлеру?
І чому він і досі не готовий надати Києву необхідне озброєння? Тетяна Логунова розкаже.
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