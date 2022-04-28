Окупанти обстріляли головну лікарню Донецької області [ Редагувати ]
Окупанти обстріляли Слов’янськ Донецької області. Значних руйнувань зазнали корпуси лікарні ДП "СКРЦ "Слов'янський курорт" ПрАТ "Укрпрофоздоровниця". Про це повідомляє Офіс генпрокурора.
За даними слідства, 26 квітня 2022 року збройні сили рф здійснили авіаобстріл м. Слов’янськ, в результаті якого значних руйнувань зазнали будівлі ДП "СКРЦ "Слов'янський курорт" ПрАТ "Укрпрофоздоровниця", а саме - корпуси лікарні.
В ГПУ зазначили, що за процесуального керівництва Донецької обласної прокуратури здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні за фактом порушення законів та звичаїв війни (ст. 438 КК України).
Наразі на місці обстрілу працюють слідчі та вибухотехніки. Досудове розслідування здійснюється ГУ СБУ в Донецькій та Луганській областях.
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