Росіяни стратили українців, які намагалися здатися в полон під Донецьком - ООН [ Редагувати ]
Російські військові стратили українців, які намагалися здатися в полон біля Донецька. Про це заявила спецпосланець США з питань міжнародного правосуддя Бет Ван Шаак на засіданні Ради Безпеки ООН, повідомляє видання The Hill.
У нас є достовірна інформація про те, що російська військова частина, яка діяла на околицях Донецька, стратила українців, які намагалися здатися в полон, а не взяла їх під варту.
Якщо це правда, це було б порушенням основного принципу війни: заборони на страту цивільних осіб і вояків, які вийшли з ладу через капітуляцію, поранення або інші форми недієздатності.
Страти військових поповнили довжелезний список воєнних злочинів, у скоєнні яких звинувачується Росія - атака мирних жителів, викрадення дітей, тортури та зґвалтування.
Раніше дії російської армії в Україні назвали геноцидом парламенти Естонії, Латвії та Канади.
Геноцидом є дії з метою повністю або частини знищити будь-яку національну, етнічну, расову чи релігійну групу. Рішення про те, чи було здійснено геноцид, уповноважений приймати лише Міжнародний кримінальний суд ООН. Він поки не назвав дії Росії в Україні геноцидом.
Геноцидом те, що відбувається в російсько-українській війні, називав президент України Володимир Зеленський і президент США Джо Байден. Пізніше в Білому домі заявили, що це особиста думка Байдена.
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