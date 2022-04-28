Кіберзловмисники здійснили нову кібератаку на державні органи України. Зокрема, для цього вони використовують електронні листи зі шкідливим вкладенням.

Про це повідомляє Держспецзв'язок.

Урядова команда реагування на комп'ютерні надзвичайні події України CERT-UA попереджає про нову кібератаку на державні органи. Хакери здійснюють її за допомогою розсилання електронних листів із темою "Указ Президента України No 576/22 про безпрецедентні заходи безпеки".

Повідомляється, що листи містять вкладення у вигляді ISO-файлу майже з аналогічною назвою: "Указ Президента України No 151 про безпрецедентні заходи безпеки.iso".

У разі його відкриття комп'ютер буде уражено шкідливою програмою Meterpreter.