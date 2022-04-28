Окупанти запустили по Одеській області три ракети [ Редагувати ]
У четвер, 28 квітня, в Одесі пролунали вибухи. Російські окупанти запустили в сторону міста три ракети, однак усі вони були збиті.
Про це повідомляється в Telegram-каналі голови Одеська ОВА Максима Марченка.
"Хочу розпочати з радісної новини. Буквально щойно нашими підрозділами протиповітряної оборони, в небі над Одеськими районами були збиті три ворожі ракети. Які летіли вбивати мирних мешканців. Дякую нашим військовим за бездоганну роботу", - заявив Марченко.
Також голова Одеської ОВА відзначив, що вчора ворог намагався здійснити розвідку безпілотником, однак він також був збитий.
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