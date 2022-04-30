Аби встояти проти більшої армії, треба діяти за ізраїльською моделлю

Та попри все оборонці Маріуполя тримаються. І місто не здається. Зрештою, в усіх без винятку містах українці довели, що можуть ефективно воювати малими групами проти кількісно більшого противника. Наче Давид проти Голіафа. Завдяки чому наша армія стає військовим феноменом, Ірина Баглай - розкаже.

Зафіксувати ворога, не полишаючи командного пункту. Точково зреагувати та максимально зберегти ресурси. Це ті завдання, які поставили перед собою члени цієї команди після 24 лютого. До того - у мирному житті - вони були науковцями, медиками, журналістами та ветеранами АТО. Та коли росія вдерлася в Україну - зустрілися на лінії фронту в одному з підрозділів тероборони. І головним завданням було - малою кількістю вистояти проти навали орди.

Військовослужбовець територіальної оборони Києва:

Ми перейшли від режиму цілодобового чергування повним складом на реакцію мобільними групами, що заощаджує сили.

Нині ж - це кіберкоманда. Після двох місяців війни вони зійшлися в одному: аби встояти проти більшої армії, треба діяти за ізраїльською моделлю.

Військовослужбовець територіальної оборони Києва:

Мереже центричний - це коли підрозділи об'єднуються в автоматизовану систему обміну інформацією. І перевага над великою кількістю ворога досягається шляхом швидкості отримання інформації та реакції на його дії.

Очі підрозділу - камери, дрони та системи розпізнавання облич - це те, що активно пропонують застосовувати тероборонівці в автоматичному режимі й оперативно вносити дані про ворога. Для цього, кажуть, достатньо і мобільного телефону.

Нанести позначку про ворога - от позашляховик, от з'явилась червона позначка, буквально за декілька секунд у штабі розуміють що є.

Та головне - взаємодія між підрозділами, аби всі могли так само оперативно реагувати.

Підрозділи об'єднуються в одну мережу інформації.

Далі з дронів оператор може детальніше роздивитися, що собою являє ворог і додати в базу даних фото об'єкта. І вже після - командир ухвалює рішення.

Наш підрозділ висовується. Ми розуміємо, скільки часу їм треба йти, з якої сторони краще підійти. Ще один інструмент для ведення розвідки - можна застосовувати засоби віртуальної реальності. Ми можемо з'явитися в будь-якій точці світу в будь-якому населеному пункті, подивитись рельєф. Це для попереднього аналізу.

Тероборонівці закликають масштабувати саме цей арсенал інтелектуальної зброї проти російської орди.

Військовослужбовець територіальної оборони Києва:

Ті розробки, які вигадують наші айтішники, вони революційні навіть для Європи та Америки.

Адже на своїй ділянці фронту перевірили - зібрані в одну систему механізми - довели свою ефективність.

Військовослужбовець територіальної оборони Києва: