Місто нескорених! "Азовсталь" продовжує тримати оборону. Тим не менш, в Маріуполі російські окупанти почали встановлювати свої порядки. Розповсюджують містом листівки з так званими "правилами життя" в окупації. Усі без виключення мешканці мають пройти обов'язкову фільтрацію! Без неї забороняють людям пересуватися містом. Як живе Маріуполь зараз - подробиці в сюжеті моїх колег.

Український гімн лунає в одному із бункерів меткомбінату "Азовсталь" в Маріуполі. Це співають прикордонники, а підспівує їм собака. Так оборонці міста вітають своїх побратимів з Днем прикордонника.

Побажати всім миру, божої благодаті та запевнити - правда на нашому боці, перемога буде нашою.

Російська армія планувала захопити місто на Азові за три дні. Але навіть за два місяці їм це не вдається. Українські військові тримають оборону під постійним обстрілом ворога та з його чисельною перевагою. У сховищах "Азовсталі" багато поранених. Усі вони чекають на допомогу.

Сергій "Волина", командир 36 окремої бригади морської піхоти ВМС ЗСУ:

В нашей группировке есть около 600 раненных парней. Разного уровня сложности. Им очень нужна медицинская помощь.

У тих районах Маріуполя, де вже затихли бої, мешканці наважуються виходити з підвалів - повертаються до квартир - у кого вціліли будинки. Люди самі наводять лад у своїх дворах. Розбирають завали.

Окна, рамы повылетали. Все менять надо. За меня никто ж не придет, не уберет.

Десь навіть запрацювали стихійні ринки. Маріупольці виносять те, що можуть продати: овочі, фрукти, одяг - у кого що залишилося з мирного життя. Але життям це назвати складно!

Еще нету у нас ни света, ни воды, ничего...

А за таких умов великий ризик поширення інфекційних захворювань. На деяких вулицях досі лежать вбиті мирні мешканці. Ніхто не ховає людей. Натомість окупанти на пропагандистських телеканалах показують картинку, мовляв, розгорнули пункти санітарної обробки. Ніби тут жителі можуть прийняти душ, отримати медичну допомогу. А ще кажуть: у місті почав працювати перший супермаркет. Щоправда, черги тут чомусь немає.

Вы гривнями или рублями платите? - Сейчас рублями.

А ось це відео, як окупанти показово видають батькам новонародженого маріупольця свідоцтво про народження. Насправді мати дитини не змогла евакуюватись на безпечну територію України, бо місто досі заблоковано на виїзд. Тобто, виходить, дитину фактично позбавили будь-якого громадянства, надавши папірець невизнаного утворення "ДНР".

Вадим Бойченко, міський голова Маріуполя:

І це залучають ці російські фашистські війська і місцеве так зване керівництво так званої ДНР. І це на жаль відбувається сьогодні, в цьому цивілізованому світі, у 21 столітті, в нашому українському Маріуполі. І це має ознаку геноциду, який вони скоїли та скоюють досі на території нашого українського міста.

А от чи насправді в Маріуполь прийшло так зване мирне життя, як показують його загарбники? Напередодні, окупанти знову закрили місто на в'їзд. Ймовірно, це пов'язано з черговою спробою штурму "Азовсталі" та вуличними боями в Маріуполі.