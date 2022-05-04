Замість півдесятка машин швидкої - один евакуаційний автобус: у Запоріжжі обладнали об'ємний транспорт [ Редагувати ]
Замість півдесятка машин швидкої - один евакуаційний автобус. Такий транспорт для перевезення поранених обладнали у Запоріжжі. Переваги авто вже оцінили медики місцевого шпиталю. Кажуть, найбільший його плюс – об'ємність та економія ресурсів. Усі подробиці у наступному сюжеті.
Ззовні - це звичайний пасажирський автобус, а в середині - машина швидкої допомоги. Таке евакуаційне авто тепер мають запорізькі медики.
Олена, головна медична сестра госпіталю:
Зручно - тут є прохід, у мене є доступ до всіх пацієнтів, які знаходяться лежачи, в мене є доступ до пацієнтів, які сидять, я їх всіх бачу, вони у моєму полі і все добре.
Екскурсію салоном евакуаційного басу нам проводить медсестра шпиталю Олена. Вона тут працює вже вісім років. Каже: у салоні є спеціальне місце для пацієнтів із травмою спини, а також передбачене все необхідне для допомоги пораненим.
В мене є турнікети для зупинки кровотечі, в мене є розходний матеріал для постановки катетерів для інфузії проведення, в мене є ліки. Я можу за призначенням лікаря щось робити, в мене є мої укладки з турнікетами, з ножицями, з усім.
За один раз у цьому автобусі може евакуювати двадцять пацієнтів. Тут обладнано з півдесятка місць для лежачих хворих і майже п'ятнадцять для тих, хто може сидіти. Медики кажуть, саме об'ємність - найбільша перевага цього авто.
Олександр Старух, голова Запорізької обласної військової адміністрації:
П'ять реанімобілей зекономить, фактично замінить, які використовуються далі для дуже важких поранених, які безпосередньо на постійній підтримці знаходяться.
В'ячеслав Мережко, начальник відділення анестезіології, реанімації та інтенсивної терапії госпіталю:
Ми радились як це все зробити так, щоб було зручно, щоб можна було і заносить середньої тяжкості, да, це всі лежачі. 5 людей лежачих і всіх треба нормально швидко занести, раз, точно так же виносить.
За словами медиків, автобус розрахований на евакуацію пацієнтів у середньому та легкому станах. А от для транспортування важких хворих вже знадобиться справжній реанімобіль.
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