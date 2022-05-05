Київські пластичні хірурги допомагають постраждалим "відновити обличчя" [ Редагувати ]
Фото Олени Курило, яка постраждала від вибуху ворожого снаряду в Чугуєві, облетіло всі світові ЗМІ. Закривавлену виховательку дитячого садка назвали "обличчям війни". На жаль, подібних облич в Україні дедалі більше. Часто після травми людина вже не може впізнати себе.
Допомогу таким постраждалим у Києві безкоштовно надає хірург - Анастасія Ігнатьєва. Вона стирає з облич українців сліди війни. Більше про це розповість моя колега Лілія Налягака.
Отекшее лицо, две громадных дырки в щеке и я так: Господи, счастье великое, что оно просто в щеке осталось, ведь оно могло прилететь куда угодно.
Киянка Оксана Сподоба показує фото своєї 78 річної матері.
Пані Ірина потрапила під ворожий обстріл в Ірпені. Осколок міни влетів їй прямо в обличчя. Старенька дивом залишилася жива.
Оксана Сподоба, дочка постраждалої:
Получается, что осколок влетел в щеку и создал так карман. И в нем застрял, а удар был настолько сильный, что там же рвутся сосуды кровеносные и люди, которые видели маму сразу, крови, говорят, было очень много. Ее щека налилась прямо на глазах и стала где-то на уровень плеча, вот настолько.
Сама пенсіонерка той день пригадує складно. Каже - вийшла з бомбосховища, щоб погодувати собак, які залишилися вдома. Вибух застав її в дорозі.
Ірина Сподоба, постраждала від обстрілу в Ірпені:
Раздался взрыв недалеко от меня, и осколком меня ранило, осколок попал в щеку и вышел сюда вниз под челюсть. Я сразу зажала рукой это место и быстро пошла в то убежище, где знала, что был врач.
Лікар надав пані Ірині першу допомогу, однак щось вдіяти з обличчям, фактично в польових умовах, було дуже складно. Тож пенсіонерку терміново евакуювали.
Оксана Сподоба, дочка постраждалої:
Зеленого коридора там нет, мы ее эвакуируем, как груз 300 - как тяжело раненную. Мама приехала с собакой и подарком в руке, она принесла с собой осколок, который ей попал в щеку, тяжелая штука. Я уж не знаю талисман это или нет, но во всяком случае мы теперь храним подарок от "русского мира".
Ірина Сподоба, постраждала від обстрілу в Ірпені:
До сих пор в зеркало не смотрюсь, и тогда не смотрелась.
Зараз на обличчі пані Ірини майже не залишилося слідів війни.
Анастасія Ігнатьєва, пластичний і реконструктивний хірург:
Залишився один маленький рубець, який ми потім також видалимо, щоб вона зовсім не бачила нічого з того, що сталося.
Анастасія Ігнатьєва - пластичний і реконструктивний хірург. Саме вона працювала над обличчям пані Ірини. Коли в Україні почалася повномасштабна війна - медик допомагала пораненим із Київської області.
Анастасія Ігнатьєва, пластичний і реконструктивний хірург:
Хірурги, які працюють в першій лінії фронту, куди люди потрапляють, вони працюють на найголовніше - на збереження життя. Але потім людина, коли її травми заживають, вона бачить великі рубці, що в неї змістилася губа чи брови, чи щока, чи відсутня частина вуха...
Щоб поранені у дзеркалі змогли впізнати себе, медик запустила благодійний проєкт - "обличчя Українця". Анастасія з командою хірургів, буквально по шматочках збирають обличчя, постраждалих від російської агресії.
Анастасія Ігнатьєва, пластичний і реконструктивний хірург:
У нас зараз є пацієнти, які готуються до дуже складних операцій - це відновлення щелепи, носів підготовка до таких реконструктивних втручань проводиться впродовж декількох місяців.
Та найскладніше - не самі поранення та операція - каже Анастасія. А психологічний стан пацієнтів, які пережили жахіття війни.
Анастасія Ігнатьєва, пластичний і реконструктивний хірург:
Зараз ми чекаємо на дівчину-підлітка з Харківської області, яка отримала поранення обличчя, вона дуже гарна і проблема не тільки в тому, що обличчя постраждало, вона отримала дуже велику психологічну травму і ми чекаємо її уже понад два тижні, оскільки вона боїться навіть вийти з підвалу.
Кожному постраждалому перед операцією допомагають психологи - каже медик. Усе абсолютно безкоштовно. Однак лікар просить підтримки у небайдужих - допомогти пораненим із ліками, їжею, одягом та житлом.
Анастасія Ігнатьєва, пластичний і реконструктивний хірург:
Цей проєкт - він не може існувати тільки у рамках госпіталю. Оскільки ми отримуємо пацієнтів з півдня країни зі сходу країни, і в деяких вже немає нічого.
Щоб отримати допомогу з реконструкції обличчя постраждалим достатньо написати Анастасії у соцмережі, надіслати свої фото, відео та виписку з лікарні.
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