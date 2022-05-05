Єдиний уцілілий комунальний автобус вийшов на маршрут у Тростянці. За день робитиме два рейси - вранці та ввечері, безкоштовно, але об'їжджатиме усе місто, щоб привезти людей на роботу та додому. Весь інший транспорт, що раніше курсував містом - надовго вибув з ладу - був викрадений або понівечений рашистами за місяць окупації.

Василь Миколайович радо повертається на своє водійське місце. За кермом автобусів він уже понад 40 років, а з початку війни в рейс не виходив.

Отак ми виїзжаєм, ми їдемо... Маршрут, ми їдемо через вокзал на Радомлю, з Радомлі на Гай, з Гая через город на лікарню і так само назад.

Майже весь тростянецький комунальний автопарк фактично знищений.

Раз, два, три … чотири, п'ять, онде сьомий автобус, п'ять оцих були угнані з підприємств, сьомий автобус був побитий осколками.

Нині - пошарпані, постріляні та розмальовані рашистськими зетками. Ці автобуси були викрадені та стояли на ворожих блокпостах увесь місяць окупації. Єдиний вцілілий - майже новенький "Атаман". Пан Василь розповідає, транспорт вижив завдяки сміливості та хитрості.

Василь Шимко, водій автобуса:

Напарник мій - прийшов і йому зробив, щоб не завели, поломку, і так він у нас сохранився, так шо бачите, уцілів. Отсоединив стартер й топливній. І тута ще один секрет.

Водій припускає, що росіяни намагались його завести, але шоферського секрету так і не розгадали.

Тепер "Атаман" повернувся до роботи. Виїжджатиме двічі на день - вранці та ввечері. Для тростянчан цього, звісно, мало. Однак на ремонт інших автобусів потрібні значні суми.

Юрій Бова, міський голова Тростянця:

Далі думаємо яким чином ще полагодити автобуси, або звертаємось до всіх благодійників, хто може нам подарувати автобус, ми будем вдячні, тому що ми не скоро ще відновимо ті автобуси, які розстріляні були російськими окупантами.

Комунальні рейси безкоштовні, а маршрут охоплює все місто.