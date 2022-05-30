Польща припинила безкоштовно постачати Україні паливо [ Редагувати ]
Польща на початку російського військового вторгнення безкоштовно постачала паливо Україні, але зараз ведуться комерційні поставки. Про це повідомила міністр клімату та навколишнього середовища Польщі Ганна Москва порталу BiznesAlert.
На початку війни та після бомбардувань НПЗ ми направляли паливо безкоштовно. Зараз це комерційне постачання (польської компанії - ред) Orlen, що потребує великих логістичних зусиль. Зазвичай ці поставки йдуть трубопроводами, тому нам довелося прокладати інші канали постачання.
За її словами, довелося запустити нові канали постачання, однак українські паливні компанії "добре справляються".
Знищення Кременчуцького НПЗ, який був основним виробником пального в Україні, а також низки великих нафтобаз призвели до дефіциту пального на АЗС. Ринку доводиться перелаштовуватися на поставки з ЄС.
Через дефіцит бензину український уряд в середині травня призупинив державне регулювання цін на бензин і дизельне паливо.
Водночас влада рекомендувала українцям готуватися до "європейських цін" на пальне.
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