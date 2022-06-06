Українцям надходять смс про відключення мобільного зв’язку: що сталося [ Редагувати ]
На номери українців одного з операторів були відправлені фейкові розсилання про рішення щодо припинення надання послуг українськими операторами в Запорізькій області. Про це повідомляють у Telegram-каналі Держспецзв'язку.
Відповідна інформація не відповідає дійсності.
В повідомленні зазначалося, що рішення щодо відключення зв’язку було прийнято Радою національної безпеки й оборони.
Ця інформація не відповідає дійсності та є черговою інформаційно-психологічною операцією Росії. Ніяких подібних розпоряджень РНБО не давала і не могла дати.
Від початку війни позиція влади полягає у тому, аби кожен українець не обмежувався можливостями щодо отримання послуг мобільного зв’язку та інтернету.
Для держави надзвичайно важливо, щоб громадяни залишалися на зв’язку та мали можливість зв’язатися з рідними, викликати екстрені служби та отримувати правдиву інформацію про перебіг війни.
Водночас російська сторона вже звинувачувала України в, нібито, відключення зв’язку у Херсонській області. В Держспецзв’язку зауважили, що таким чином окупанти намагаються поширювати дезінформацію й пропаганду серед населення тимчасово окупованих територій.
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