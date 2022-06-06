Згорілі ферми і зруйновані підприємства залишає після себе російська армія. Села і містечка, які опинилися на лінії вогню, знищені майже повністю. Підприємці і фермери кажуть: "руські асвабадітєлі" звільнили їх від усього, що вони створювали кропіткою працею багато років.

В одне з таких звільнених сіл на околиці Харкова повертаються люди. Що там лишилося після окупантів бачили наші кореспонденти.

На околиці Ольхівки стоять згорілі танки. Село було окуповане практично з перших днів. Як тільки сюди зайшли російські солдати, селяни шукали їжу й прихисток на місцевій фермі.

Олександр Новік, фермер:

У мене село все піталося, молоко роздавали, м'ясо, і йшли сюда і так було перші дні.

Потім почалися жахливі безперервні обстріли.

Олександр Новік, власник ферми:

Танк стал и лупил. А это всё летело и гаубици и ночью, и днём. Ну. Вырвы вот там такие и всё остальное. Та сторона. Попали на линию огня. Техніка стала, літають квадрокоптери. Снизится даже отак униз. Смотрит, где шо находится. После этого сбрасывается. Война ж совсем другая. Пехота там это так. А так артиллерия воюет, танки и всё остальное. Вот и всё. И летит везде где только можно.

Перший же снаряд на фермі вбив одразу 14 телят. Про те, скільки худоби усього полягло - власнику ферми говорити важко. В один із днів працівники ферми просто відкрили двері й випустили худобу на волю. Потім - загиблих від снарядів корів збирали й ховали.

Свиньи, коровы. Лошади. Захоронили много. Много.

Стадо корів і досі жахається далеких вибухів.

Тут же, в Ольхівці, росіяни практично вщент розбили і місцевий м'ясокомбінат.

Везде долбили, всё поразбивали, ни дверей, ни окон. Ничего не осталось целого.

Тут наче вчора було життя... Працювали 250 людей. Отримували зарплату. Раділи життю... А зараз - розбомблені будівлі - вигоріла ковбасня, пекарня. Повністю зруйновано сонячну електростанцію.

Олександр Савін, заступник директора компанії:

Запустили мы её наверное год или полтора назад на 300 кВт. Её нету. Ни станции, ни оборудования под станции - ничего нету. Я думаю и мародёрили тоже. Обидно. Не передать чувства. Детище такое строили своими руками всё, и всё взяли пришли, разрушили. Я с самого начала, с фундамента камешки тут выкладывал. 12 лет. Да, такой русский мир. Пришли освободили нас от всего.

Уся територія довкола ще небезпечна. Спершу все треба розмінувати. А далі, кажуть чоловіки, будуть все відновлювати.