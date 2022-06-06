Російська армія залишає після себе згорілі ферми та зруйновані підприємства [ Редагувати ]
Згорілі ферми і зруйновані підприємства залишає після себе російська армія. Села і містечка, які опинилися на лінії вогню, знищені майже повністю. Підприємці і фермери кажуть: "руські асвабадітєлі" звільнили їх від усього, що вони створювали кропіткою працею багато років.
В одне з таких звільнених сіл на околиці Харкова повертаються люди. Що там лишилося після окупантів бачили наші кореспонденти.
На околиці Ольхівки стоять згорілі танки. Село було окуповане практично з перших днів. Як тільки сюди зайшли російські солдати, селяни шукали їжу й прихисток на місцевій фермі.
Олександр Новік, фермер:
У мене село все піталося, молоко роздавали, м'ясо, і йшли сюда і так було перші дні.
Потім почалися жахливі безперервні обстріли.
Олександр Новік, власник ферми:
Танк стал и лупил. А это всё летело и гаубици и ночью, и днём. Ну. Вырвы вот там такие и всё остальное. Та сторона. Попали на линию огня. Техніка стала, літають квадрокоптери. Снизится даже отак униз. Смотрит, где шо находится. После этого сбрасывается. Война ж совсем другая. Пехота там это так. А так артиллерия воюет, танки и всё остальное. Вот и всё. И летит везде где только можно.
Перший же снаряд на фермі вбив одразу 14 телят. Про те, скільки худоби усього полягло - власнику ферми говорити важко. В один із днів працівники ферми просто відкрили двері й випустили худобу на волю. Потім - загиблих від снарядів корів збирали й ховали.
Свиньи, коровы. Лошади. Захоронили много. Много.
Стадо корів і досі жахається далеких вибухів.
Тут же, в Ольхівці, росіяни практично вщент розбили і місцевий м'ясокомбінат.
Везде долбили, всё поразбивали, ни дверей, ни окон. Ничего не осталось целого.
Тут наче вчора було життя... Працювали 250 людей. Отримували зарплату. Раділи життю... А зараз - розбомблені будівлі - вигоріла ковбасня, пекарня. Повністю зруйновано сонячну електростанцію.
Олександр Савін, заступник директора компанії:
Запустили мы её наверное год или полтора назад на 300 кВт. Её нету. Ни станции, ни оборудования под станции - ничего нету. Я думаю и мародёрили тоже. Обидно. Не передать чувства. Детище такое строили своими руками всё, и всё взяли пришли, разрушили. Я с самого начала, с фундамента камешки тут выкладывал. 12 лет. Да, такой русский мир. Пришли освободили нас от всего.
Уся територія довкола ще небезпечна. Спершу все треба розмінувати. А далі, кажуть чоловіки, будуть все відновлювати.
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