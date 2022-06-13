Їде, не їде. Канцлер Німеччини Олаф Шольц вочевидь таки зібрався до України. І не сам, а з компанією. Із президентом Франції та прем'єром Італії. Коли чекати гостей і що вони можуть привезти до Києва? Тетяна Логунова - розкаже.

Останні дні канцлер Німеччини провів у роз'їздах. Олаф Шольц відвідав Сербію, Північну Македонію, Косово та Болгарію. Втім, німецька преса значно більше пише про інший візит. Майбутній, який лише планують. Довгоочікуваний візит до України, куди Шольца кличуть уже кілька місяців. Про те, що голова уряду нарешті пакує валізи, повідомили всі ключові телеканали Німеччини. І не просто повідомили, а почали з цієї новини свої випуски.

Доброго дня, починаємо наш випуск новин. Канцлер Німеччини, за даними видання BILD, планує візит до Києва.

Журналісти BILD розкопали й деталі. Їхати до Києва Шольц хоче в кінці червня, до початку саміту Великої Сімки, який цього року приймає Німеччина. І не сам, а з компанією. Разом із канцлером до Києва вирушать французький президент Еммануель Макрон та італійський прем'єр Маріо Драґі. Щоб у такий спосіб продемонструвати єдність Європи. Утім, попри таку детальну інформацію про візит, офіційні особи його поки що не підтверджують.

Спікер уряду Німеччини не захотів коментувати цю інформацію. Уперше і востаннє канцлер Шольц відвідував Україну незадового до початку війни. А потім, місяцями, лише й вигадував нові причини, чому не їде. Спершу Шольц ображався, що в Києві не захотіли приймати президента Штайнмайєра. Потім казав, що не хоче їхати тільки заради селфі. Що ж змінилося зараз?

Що Шольц з колегами можуть привезти до України? Експерти кажуть - найімовірніше, це буде обіцянка надати черговий транш військової допомоги і заява про підтримку європейських амбіцій України. Важливою ця поїздка буде не тільки для української сторони, проте і для самих візитерів. Принаймні, для двох з них - Шольца та Макрона. Адже їх голосно критикують за нерішучість, невиконані обіцянки та часті безрезультатні переговори з путіним.