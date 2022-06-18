Україна може і повинна прийняти конкурс пісні Євробачення 2023, заявив у суботу прем'єр-міністр Великобританії Борис Джонсон після того, як організатори оголосили, що ведуть переговори про проведення конкурсу у Великобританії через війну.

Хоча багаторічна традиція диктує, що переможець конкурсу буде приймати його в наступному році, організатори заявили, що гарантії безпеки, необхідні для проведення конкурсу в Україні, означають, що переговори будуть проведені з Великобританією, яка посіла друге місце.

"Звичайно, я б хотів, щоб це було в цій країні, але факт в тому, що вони виграли, і вони заслуговують цього, і я вірю, що вони можуть це зробити, і я вважаю, що вони повинні це отримати", - сказав Джонсон журналістам по поверненню до Великобританії після візиту до Києва.

Він додав, що конкурс можна провести в будь-якому безпечному місті України.



"Я вважаю, що Київ або будь-яке інше безпечне українське місто було б фантастичним місцем для його розміщення. До нього ще рік, все буде добре до того часу, коли пройде пісенний конкурс Євробачення, і я сподіваюся, що українці це зрозуміють", - зазначив британський прем'єр.



Заява організатора Європейської мовної спілки в п'ятницю про те, що він веде переговори з британською телекомпанією BBC про проведення наступного конкурсу, була зустрінута розчаруванням в Києві, який зажадав подальших переговорів.