Безоплатні курси безпечного водіння для жінок-переселенок. Такі заняття тепер проводять у Черкасах. Там досвідчені інструктори місцевого автоклубу пропонують поновити знання тим, хто має права, але не їздить; або лише нещодавно сів за кермо. Більше про ініціативу - подивіться.

Тема уроку - економне водіння з мінімальними витратами палива. Це актуально в умовах дефіциту. Спершу - теорія, а далі - тренажер.

Серед учениць - киянка Оксана. У день повномашстабного вторгнення жінка з донькою переїхала до Черкас.

Оксана Шията, відвідувачка курсів безпечного водіння:

В мене маленька дитина, чоловік зранку поїхав і 24 лютого потрібно було виїжджати, вожу я тільки півроку, вибору не було, сіла і поїхала, досвіду мало, але з горем пополам сіла та й доїхала.

Цей екстремальний досвід 12-годинного переміщення у іншу область спонукував жінку поновити знання, щоб почуватись за кермом впевненіше.

Уважно зауваження інструктора слухає і Наталія. Вона до Черкас переїхала з Донеччини і хоч права отримала ще 14 років тому, майже не сідала за кермо. А зараз розуміє - це потрібно.

Наталія Ємельянова, відвідувачка курсів безпечного водіння:

Потому шо не знаєш, шо завтра буде. Я не знаю, шо буде в мене з домом.

Проект курсів безпечного водіння для жінок-переселонок ініціювала федерація автомобілістів. Реалізувати його взялись у трьох містах: Полтава, Дніпро і Черкаси. Це чотири інтенсивні заняття по три години, що розраховані на водійок-початківців.

Сергій Гусєв, автоінструктор:

Ми повинні їх навчити мінімальним навичкам, які дозволять їзити по місту, паркуватись і хоча б переїхати з міста в місто, якщо вниникне потреба. Це базові знання, які потрібно було вивчити в автошколі, але не всі вчились або вчили давно і забули, правильно почати рух, повороти, зупинка, паркування, задній ход, паралельне паркування.

Головна мета, щоб жінки не боялися і не панікували за кермом, а їздили. Записалося на курси уже кількадесят переселенок.