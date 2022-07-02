Країна крадіїв. Росіяни, які прославилися на весь світ крадіжками пральних машинок, собачих будок, килимів та унітазів з українських будинків, активно цуплять ще й інтелектуальну власність. За своє, російське, вони примудряються видавати пісні, логотипи відомих брендів, та навіть фотографії голлівудських акторів.

Про імпортозаміщення, яке виявилося грандіозною аферою та грабунком - у наступному матеріалі.

Російський аналог Макдональдса - мережа «Вкусно и точка» - від самого відкриття привернула увагу мільйонів. Утім, не смачною їжею чи гарним сервісом, а логотипом, який, мов дві краплі води, схожий на знак португальської компанії, що випускає… корм для тварин!

Раніше американську мережу росіяни хотіли перейменувати на «Дядю Ваню», із ну дуже знайомою літерою на вивісці.

Артем Зелений, фахівець із Public Relations:

Це робиться для того, щоб а) вкрасти те, шо погано обороняється, б) росіяни не розуміють цінності інтелектуальної праці, в) це звичка. Це як клептоманія. Коли росія живе в світі «нам все должны, мы обижены», воровство идёт в дополнение к этой культуре.

Ось загарбники вписують у свою історію обличчя голлівудських красунчиків. В окупованому Алчевську на Луганщині за ветеранів війни видали акторів Ештона Кутчера та Джонні Деппа під чужими іменами й намальованими орденами.

Мало кто знает, что в Великую отечественную войну Алчевск защищал Джонни Депп б***ь.

А ось у мережі сумують за воїном, що загинув на полях Донбасу, демонструючи фото актора Райана Гослінга.

Схоже, забракло своїх героїв - і організаторам концерту до Дня перемоги. За жертв війни російське телебачення видало Бонні і Клайда - американських грабіжників і вбивць!

Красти рашисти примудряються - й українські хіти! Ось - переспівали композицію Океану Ельзи.

И в миг печальное станет прекрасным, испарятся протесты, станет свободной дорога за край. Саме в той день, коли ми станем собою! Коли ми станем собою!

А пісню Скрябіна - спаплюжили і майже дослівним російським перекладом, і примітивним вокалом, і пропагандистським відео!

Мам, ты мне прости, что я стал взрослым, уже настала 43 осень с тех пор, как я увидел этот мир. Мам, а можна я до тебе завтра приїду, і ми на кухні не одну годину собі на різні теми посидим.

Користувачі - не стримують емоцій, прослуховуючи ці недолугі переспіви.

Приходи скорей веснянка, поторопись-ка, а мі будем на лужайке вместе веселиться. Весняночко-паняночко, заглянь у віконце, заспівали співаночку, засвітило сонце.

Володимир Бебешко, музичний продюсер:

Їм подобаються пісні, вони не беруть всі підряд, вони беруть самі хітові пісні, які в нас, є. Напевно, їм уже чогось не вистачає, з тих пір, як основні артисти, які були з України виходці, і Меладзе, і всі - повиїжджали геть з росії, в знак протесту проти війни, у них уже нікого не лишилося з нормальних виконавців. До війни 70% зірок у росії - це були вихідці з України.

Боротися з таким інтелектуальним мародерством нині - справа марна, зауважують адвокати. Адже для країни, що запускає потужні ракети у торговельні центри та житлові будинки, дитсадки та школи, жоден закон - а тим більше про інтелектуальну власність - просто порожній звук.

Михайло Ілляшев, адвокат:

Свої права такі правовласники будуть змушені захищати в росії, лише риторичне питання, наскільки суди в росії стануть на захист інтересів правовласників, чиїми правами заволоділи незаконно російські виконавці і компанії.

Утім, такими крадіжками росіяни лише розписуються у своїй неспроможності створити бодай щось своє. Росграм, який створили замість забороненої в росії соцмережі - користувачі нарекли "Сумнограмом" через жахливий інтерфейс. Не змогли окупанти повторити й успіх української воєнної марки з кораблем-потопельником. Їхній папірець із рашистською свастикою - буквою Z - лишився майже непоміченим. Бо нація вбивць і мародерів не здатна творити, вона може лише шкодити і нищити.